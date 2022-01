Punto vita da vespa? Ecco gli outfit per valorizzare, o creare, il punto vita! (Di martedì 25 gennaio 2022) Avere un punto vita da vespa come Sofia Loren è stato il tuo sogno di sempre? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco come creare outfit ad hoc per chi non ha un punto vita delineato! Siete pronte? Iniziamo! Ogni donna è bella per quello che è: con il proprio corpo, le proprie peculiarità e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Avere undacome Sofia Loren è stato il tuo sogno di sempre? Sei sulla guida di stile giusta!comead hoc per chi non ha undelineato! Siete pronte? Iniziamo! Ogni donna è bella per quello che è: con il proprio corpo, le proprie peculiarità e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AngeloCiocca : Non smettiamo di denunciare in Europa l’ipocrisia (stridente) tra chi a #sinistra , riempiendosi la bocca di finto… - chromaticasapph : faccio 20 anni tra meno di un mese e la mia vita è letteralmente un punto interrogativo con dei gattini intorno - alecsbii1 : Ho letto questo meraviglioso libro sulla visione dell''Economia 0.0' un percorso per fare del bene e farlo bene fac… - Mat87Vic : @sono_io_apri Esatto, la sua vita privata incoerente con gli ideali centra fino ad un certo punto… ma passa ancora… - LIBERIAN80s : sean ha una rabbia incontrollabile dentro , al momento crede di non avere nulla da perdere e che la sua vita non ab… -