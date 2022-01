Prodotti tipici | tra economia e tradizioni locali | ecco i tesori naturali della Liguria Dall’olio al vino | dal basilico alle specialità gastronomiche | i marchi Dop | Igt e Doc valgono 37 milioni di euro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Una ricchezza del territorio tutta da scoprire. Sono i, eccellenze riconosciute anche al di fuori dell’Italia e che spesso hannospantiche tecniche di coltivazione e di pesca. Il settore è in espansione, complice anche la maggiore sensibilità verso un’alimentazione sana, che spesso si sposa con la sostenibilità di pratiche e colture alla base di questi. La sensazione, però, è che si possa fare ancora di più: i margini di crescita offerti dal territorio sembrano essere ancora molto ampi

Pensiamo di farlo perché è giusto tutelare l'identità locale e nazionale e questo vuol dire privilegiare i negozi di vicinato della filiera corta; la vendita dimarchigiani e attività ...E poi ancora, idel Cilento , i vini delle Lipari e l'aceto balsamico di Reggio Emilia : ogni prodotto rappresenta un viaggio esclusivo alla scoperta dei gusti più autentici della ...Gli Schlutzkrapfen sono una specialità di pasta tipica altoatesina. Vengono surgelati senza l'aggiunta di additivi e conservanti e sono pronti per essere assaporati in pochi minuti a casa ...Forte della sua grande propensione all’internazionalità, TUTTOFOOD – la piattaforma internazionale e innovativa per tutto il settore agroalimentare, e che ogni due anni riunisce a fieramilano il gotha ...