Presidente della Repubblica, oggi la seconda votazione per il Quirinale: la diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) L'elezione del Presidente della Repubblica entra nel suo secondo giorno: i leader di partito continuano le trattative per cercare un esito positivo, dopo la fumata nera nel voto di lunedì. E dalle 15 si torna a votare

silvia_sb_ : Facciamo che tra 7 anni il Presidente della Repubblica lo scelgono i cittadini? #Quirinale2022 - GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per una proposta condivisa, per una figura che sia garante dell’unità nazionale. I 235 grandi elet… - matteorenzi : Prima votazione per il Presidente della Repubblica. Avverto la grande responsabilità e lancio un appello. Basta con… - carbonandre : RT @fcancellato: Se non ho capito male, la vera trattativa tra Draghi e i leader politici non è su Draghi come candidato presidente della R… - aleguarins : RT @rakyhARTness: Qualcuno ha votato Alberto Angela come Presidente della Repubblica ... E io un po' ci spero... -