Presidente della Repubblica 2022, data e orario prossime votazioni: dove seguire in diretta tv la seconda votazione il 25 gennaio

Elezioni Presidente della Repubblica 2022. Dopo le prime votazione avvenute durante la giornata di ieri, ora tocca al secondo turno. Siamo in una fase di assestamento, dove si registra una sovrabbondanza di schede bianche. La seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica si terrà proprio oggi martedì 25 gennaio, precisamente alle ore 15.00. Successivamente, da mercoledì 26 gennaio in poi, si voterà alle 11 ogni giorno.

