Premier League: Hodgson nella rosa dei nomi per sostituire Ranieri al Watford (Di martedì 25 gennaio 2022) Roy Hodgson, 74 anni, sarebbe uno dei nomi caldi per la panchina del Watford, club di Premier League che ieri, lunedì 24 gennaio, ha esonerato Claudio Ranieri. Stando a quanto riporta la BBC, l’ex ct dell’Inghilterra, che in Italia ha allenato Inter e Sampdoria, sarebbe in pole per guidare la squadre dei Pozzo, 19esima in della Premier League. Fino a ieri il favorito sembrava l’ex Granada Diego Martinez. Hodgson aveva deciso di prendersi una pausa al termine della sua esperienza al Crystal Palace della passata stagione, senza però escludere un suo ritorno in panchina, che potrebbe avvenire nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Roy, 74 anni, sarebbe uno deicaldi per la panchina del, club diche ieri, lunedì 24 gennaio, ha esonerato Claudio. Stando a quanto riporta la BBC, l’ex ct dell’Inghilterra, che in Italia ha allenato Inter e Sampdoria, sarebbe in pole per guidare la squadre dei Pozzo, 19esima in della. Fino a ieri il favorito sembrava l’ex Granada Diego Martinez.aveva deciso di prendersi una pausa al termine della sua esperienza al Crystal Palace della passata stagione, senza però escludere un suo ritorno in panchina, che potrebbe avvenire nelle prossime ore. SportFace.

