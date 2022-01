Prefetto Bologna | agirò sull' emergenza sfratti

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un'azioneabitativa, con l'attivazione di un tavolo per gli: è una delle priorità indicate da Attilio Visconti, nuovodi, appena insediatosi in città. "Si ...

Un'azione sull'emergenza abitativa, con l'attivazione di un tavolo per gli sfratti: è una delle priorità indicate da Attilio Visconti, nuovodi, appena insediatosi in città. "Si tratta - ha detto - di un'esperienza già fatta a Brescia, che vorrei ripetere. Bisogna garantire alle persone il diritto di avere un lavoro, a ......alla distrazione la maggior parte degli incidenti e delle vittime ( 58 morti nel 2021 ae ...si prevedono due anni per avere i nuovi autovelox (che poi dovranno essere autorizzati dal) ...Un'azione sull'emergenza abitativa, con l'attivazione di un tavolo per gli sfratti: è una delle priorità indicate da Attilio Visconti, nuovo prefetto di Bologna, appena insediatosi in città. (ANSA) ...Il nuovo prefetto Attilio Visconti: «Credo molto nella videosorveglianza, nel centro storico bisogna distinguere tra movida e mala movida. E il decoro combatte lo spaccio» ...