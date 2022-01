Porsche Italia - 2021 da pre-Covid o quasi | ora spinta sullelettrico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non sono ancora le 6.710 immatricolazioni del 2019, anno record dell'epoca pre-, ma la, nel nostro Paese, torna sopra quota 6 mila in un difficile, segnato più dalla crisi dei semiconduttori che dalla pandemia, e si prepara a un nuovo anno di soddisfazioni. Per la precisione, le vetture consegnate dalla filialena della Casa di Stoccarda nelsono state 6.274, in ogni caso il secondo migliore risultato della storia con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente, confermando l'al terzo posto nella classifica europea, dopo la Germania e il Regno Unito. A snocciolare i dati, nel corso del Digital Event 2022, per forza di cose l'ennesimo incontro "virtuale", è l'ad di, Pietro Innocenti. "Essere ...