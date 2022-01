'Pokémon Arceus', l'illustrazione di LRNZ dedicata al videogioco va all'asta per beneficenza (Di martedì 25 gennaio 2022) In vendita su eBay, il ricavato andrà a sostegno della Make-A-Wish Il fumettista LRNZ, alias il romano Lorenzo Ceccotti, ha realizzato un'illustrazione di Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo capitolo della saga, ed è veramente speciale. Andrà all'asta su eBay e l'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Make-A-Wish Italia Onlus, che si occupa di realizzare i sogni dei bambini affetti … Leggi su it.mashable (Di martedì 25 gennaio 2022) In vendita su eBay, il ricavato andrà a sostegno della Make-A-Wish Il fumettista, alias il romano Lorenzo Ceccotti, ha realizzato un'di Leggende, il nuovo capitolo della saga, ed è veramente speciale. Andrà all'su eBay e l'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Make-A-Wish Italia Onlus, che si occupa di realizzare i sogni dei bambini affetti …

