Pino Ammendola | chi è il figlio Claudio? Ha seguito il percorso del padre

(Di martedì 25 gennaio 2022)ha impresso il suo nome nello spettacolo. Anche suosta provando a seguire la strada del. Lo conoscete? Il mondo del cinema e dello spettacolo in generale ha dato spazio a tanti artisti. Anche quelli che, magari, sono meno noti oggi hanno rappresentato un grande spaccato per questo settore.è sicuramente uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo. Fonte Instagramnasce a Napoli il 2 dicembre 1951 e si avvicina subito allo spettacolo. Si pensi che debutta all’età di 12 anni, era il 1963. In quell’anno, un giovanedebutta con un piccolo ruolo al fianco di Nino Manfredi nel film, storico, Operazione San Gennaro di Dino Risi. Ma la sua carriera non si limita solo al ...

Advertising

Dansai75 : RT @altrogiornorai1: Pino Ammendola ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #25g… - CorriereCitta : Pino Ammendola: chi è, età, carriera, Operazione San Gennaro, chi è il figlio Claudio, moglie, foto - CorriereCitta : Pino Ammendola, chi è la moglie Maria Letizia Gorga: età, carriera, chi è il figlio Claudio Ammendola - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #25Gennaio Affetti Stabili Natalia Titova, Samuel Peron, Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Massim… -

Ultime Notizie dalla rete : Pino Ammendola

è uno dei doppiatori, attori e autori più in vista del panorama italiano. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui. Quella diè una delle voci più note del panorama ...Paolo Conticini insieme asi sono prestati gratuitamente al progetto. Ho anche affrontato un tema forte come il femminicidio in 'Jackpot', e tra i tanti altri, nel medio metraggio 'Non ...Pino Ammendola è uno dei doppiatori, attori e autori più in vista del panorama italiano. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui.Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pino Ammendola, ma conosc ...