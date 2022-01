Pierpaolo Pretelli torna sui social: ecco come sta (FOTO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli è tornato sui social per lavorare ma anche per dare una bella notizia ai suoi numerosissimi fan: ecco come sta lo showman Pierpaolo Pretelli domenica scorsa è stato assente a Domenica In per via della sua positività al covid. A dare l’annuncio ai suoi fan era stato l’ex gieffino dal suo profilo Instagram, che tuttavia, nonostante la positività, aveva rassicurato i suoi follower: “Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto!” In queste ore lo showman, che lavora al fianco di Mara Venier, è intervenuto di nuovo sui social per dare una bella notizia ai suoi numerosissimi fan. Il fidanzato di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022)to suiper lavorare ma anche per dare una bella notizia ai suoi numerosissimi fan:sta lo showmandomenica scorsa è stato assente a Domenica In per via della sua positività al covid. A dare l’annuncio ai suoi fan era stato l’ex gieffino dal suo profilo Instagram, che tuttavia, nonostante la positività, aveva rassicurato i suoi follower: “Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto!” In queste ore lo showman, che lavora al fianco di Mara Venier, è intervenuto di nuovo suiper dare una bella notizia ai suoi numerosissimi fan. Il fidanzato di ...

Advertising

fanpage : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia d'oro del 2022. #PRELEMI - fanpage : I #prelemi sono davvero la coppia d'oro del 2022! - fanpage : Pierpaolo Pretelli è positivo al #Covid, non ci sarà domani a #DomenicaIn #prelemi - 361_magazine : Pierpaolo Pretelli è tornato sui social per lavorare ma anche per dare una bella notizia ai suoi numerosissimi fan:… - AndreaScheniniA : Premesso se si farà veramente il Programma di Pier Ho già il Nome 'Pierpaolo Pretelli con la 'R' ???? #prelemi -