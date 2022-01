Pier Ferdinando Casini | chi è | età | Presidente della Repubblica | compagna | figli | politica | partito

(Di martedì 25 gennaio 2022)è uno dei nomi papabili per ricoprire la carica di. Ex leader dell’Udc, oggi membro del Gruppo delle autonomie, esponente moderato, è stato eletto in Parlamento per la prima volta nel 1983, ricoprendo anche il ruolo diCamera dei deputati. Vediamo chi èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Pier Ferdinando

Così su Instagram il senatoreCasini, ex presidente della Camera. Il suo nome è dato tra i papabili per la corsa al Quirinale. Quirinale: Ciriani, noi piu' leali a Draghi di sua ...Nel giorno della seconda votazione sul Quirinale,Casini rompe il silenzio. Lo fa con un post su Instagram: 'La passione politica è la mia vita !!', scrive l'ex presidente della Camera a commento di una sua foto quando, giovanissimo, ...«La passione politica è la mia vita!». Pier Ferdinando Casini, in pole nella corsa di queste ore per il dopo Mattarella, posta su Instagram una sua foto da giovane ...Hanno detto che Pier Ferdinando Casini, per una domenica, non è andato a messa. E’ ampiamente scusato: ieri mattina si è recato ...