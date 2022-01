Advertising

fisco24_info : Petrolio: Wti rimbalza, sfiora 84 dollari al barile: In rialzo anche il Brent sopra 87 dollari - PaoloLuraschi : Petrolio WTI 83.70$ Il trend rialzista breve-medio termine di fondo futures di riferimento sul petrolio innescato d… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Leggero rialzo del petrolio alla luce di un cauto ottimismo su un possibile rallentamento della #varianteOmicron. Sull'a… - ultimenotizie : Leggero rialzo del petrolio alla luce di un cauto ottimismo su un possibile rallentamento della #varianteOmicron. S… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: in leggero rialzo, Wti a 85,61 dollari al barile: Brent risale a 88,41 dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti

Ilrimbalza dal calo di ieri. Dopo aver perso circa il 2%, ilamericano con consegna a marzo ha sfiorato gli 84 dollari al barile, portandosi a 83,95 dollari, in rialzo dello 0,8%. Guadagni ...... i prezzi deldopo un iniziale rialzo dovuto ai timori di interruzioni dell'offerta per le crescenti tensioni tra Russia e Ucraina, hanno inverito la tendenza e si muovono in calo con il...Il petrolio rimbalza dal calo di ieri. Dopo aver perso circa il 2%, il Wti americano con consegna a marzo ha sfiorato gli 84 dollari al barile, portandosi a 83,95 dollari, in rialzo dello 0,8%. (ANSA) ...Con un movimento a U che non si vedeva dal 2008, ieri Wall Street ha perso fino al 4,3% per poi chiudere con una sterzata finale in guadagno. Questa mattina i futures sugli indici americani sono di nu ...