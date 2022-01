Peste suina nel Nord Italia, Novelli (M5S): “Non si registrano casi nel Lazio” (Di martedì 25 gennaio 2022) “In merito alla diffusione della Peste suina Africana, che sta interessando in particolar modo alcune regioni del Nord, stiamo effettuando verifiche anche nel Lazio per determinare se e quanto questa malattia virale sia presente sui nostri territori. Al momento non si registrano casi in allevamenti e l’analisi è incentrata prevalentemente su alcune situazioni da verificare”. Così Valerio Novelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. “Sebbene la situazione non sia allarmante – continua Novelli – manteniamo alta l’attenzione sulla situazione epidemiologica, con un costante monitoraggio, al fine di contrastare il fenomeno. A tal proposito il Tavolo di Coordinamento interregionale, istituito dal Ministro ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022) “In merito alla diffusione dellaAfricana, che sta interessando in particolar modo alcune regioni del, stiamo effettuando verifiche anche nelper determinare se e quanto questa malattia virale sia presente sui nostri territori. Al momento non siin allevamenti e l’analisi è incentrata prevalentemente su alcune situazioni da verificare”. Così Valerio, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione. “Sebbene la situazione non sia allarmante – continua– manteniamo alta l’attenzione sulla situazione epidemiologica, con un costante monitoraggio, al fine di contrastare il fenomeno. A tal proposito il Tavolo di Coordinamento interregionale, istituito dal Ministro ...

Advertising

_Carabinieri_ : Peste suina africana: non contagia gli umani ma può causare gravi danni all’economia degli allevamenti. Segui i con… - ticinonews : Attenzione alla peste suina - bittenapple : RT @LAVTrieste: Per scongiurare la diffusione della Peste suina africana, in Liguria si è deciso di abbattere TUTTI i suini, anche quelli s… - ZenatiDavide : “Caro bollette, emergenza pandemica e peste suina: mix esplosivo per il turismo”: Caro bollette, emergenza pandemic… - gianpaolodabove : Peste suina incontro a Sassello, ammazziamo i maiali ma i cinghiali? -