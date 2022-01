“Pesavo il cibo con le mani”; Francesca Cavallin e il dramma vinto

(Di martedì 25 gennaio 2022)è un’attrice da sempre molto richiesta. Da giovane, però, la talentuosa attrice ha dovuto fare i conti con unche non le ha permesso di vivere serenamente gli anni migliori della sua vita. Ecco ildiraccontato a Verissimo.è un’attrice di indiscutibile talento. Non tutti sanno, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pesavo cibo

CheDonna.it

... 'Dopo la nascita del bebè ci sposeremo' 'Ho passato un periodo in cui non mangiavo, ero dimagrita molto,ilcon le mani. Non ero così grave da ricovero, ma ho avuto problemi fisici ...... devo essere magrissima!' Ero arrivata a pesare ilcon le mani, ho avuto problemi fisici, ho ... Quando ero anoressica la mia famiglia si era accorta,tutto quello che mangiavo, riuscivo a ...L'attrice Francesca Cavallin ha vissuto un vero dramma negli anni della sua giovinezza, che è riuscita a vincere. Ecco quale.L'attrice rivela che in passato ha sofferto di gravi disturbi alimentari: «Non ero così grave da ricovero, ma ho avuto problemi fisici importanti».