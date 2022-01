Pericolo frane sulla nuova tangenziale?

(Di martedì 25 gennaio 2022) "L'attuale tracciato, illegittimo, in quanto è palese il mancato rispetto delle prescrizioni in Gazzetta Ufficiale (mancato rispetto motivato con affermazioni senza riscontro oggettivo e fantasiose), ...

Un altro nodo della ormai costruenda tangenziale di Tirano potrebbe essere ilrelativo ao caduta massi. Un nuovo post del tecnico Santo Spavetti è stato pubblicato sulla pagina del Paesaggio camuno e valtellinese da preservare in settimana. E come sempre ha ...... più volte oggetto di interventi superficiali e attualmente in gravedi crollo. Città ... Attualmente tale strada è interessata da numerosee priva della segnaletica adeguata...." Ritengo ...La frana del monte riprende a “camminare”, paura sulle rive di Tavernola Bergamasca (Lago di Iseo): ecco cosa sta succedendo. Torna la paura nei pressi del Lago di Iseo, zona ...Lago d'Iseo, paura tsunami per la frana a Tavernola: distribuiti depliant ai cittadini con i piani di evacuazione (previste tre modalità).