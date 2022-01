Pera, Nordio e Moratti, i 3 candidati del centrodestra per la carica di presidente della Repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) I candidati di Lega, FdI e FI alla presidenza della Repubblica sono Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio: Enrico Letta, leader del Pd, ha parlato di «nomi di qualità», che il suo partito valuterà «senza pregiudizi» Leggi su corriere (Di martedì 25 gennaio 2022) Idi Lega, FdI e FI alla presidenzasono Letizia, Marcelloe Carlo: Enrico Letta, leader del Pd, ha parlato di «nomi di qualità», che il suo partito valuterà «senza pregiudizi»

Advertising

NicolaPorro : Ecco la lista cdx: Nordio, Pera e Moratti. E disponibili Tajani e Casellati - lorepregliasco : La cosa interessante non è chi c'è, in questa rosa Pera-Nordio-Moratti, ma chi non c'è. I nomi che, mancando, resta… - lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - stefarussnaples : RT @beabri: #Nordio, che aveva definito la pedofilia 'un orientamento sessuale'. #Moratti, che voleva distribuire i vaccini alle regioni i… - Rosa__Dangelo : RT @anza_alessandro: @AnnamariaBiello #ElisabettaBelloni ???? La destra propone: #Moratti, voleva distribuire i vaccini in base al PIL, mix d… -