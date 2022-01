Per sbloccare l’impasse sul Quirinale Letta propone di chiudere tutti dentro una stanza e buttare la chiave. “A pane ed acqua finché finché non arriviamo alla soluzione finale. Domani è il giorno chiave” (Di martedì 25 gennaio 2022) “La proposta è di chiudersi dentro una stanza e buttare la chiave, con pane ed acqua finché non arriviamo alla soluzione finale. Domani è il giorno chiave, giovedì si arriva alla votazione con il quorum al 51%. La nostra proposta è di terminare i tatticismi, di chiudersi in una stanza e trovare una soluzione: nome condiviso, super partes e senza forzature che dobbiamo tutti evitare”. È quanto ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, al termine dell’incontro con i vertici di M5s e Leu per fare il punto in vista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) “La proposta è di chiudersiunala, conednonè il, giovedì si arrivavotazione con il quorum al 51%. La nostra proposta è di terminare i tatticismi, di chiudersi in unae trovare una: nome condiviso, super partes e senza forzature che dobbiamoevitare”. È quanto ha detto il segretario Pd, Enrico, al termine dell’incontro con i vertici di M5s e Leu per fare il punto in vista ...

