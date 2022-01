Per il Fmi rallenta la ripresa globale | tagliate le stime 2022 per l’Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Roma. In uno scenario dimento della crescita, il Fondo Monetario Internazionale taglia leper il Pil delper l’anno in corso, abbassandole di 0,4 punti a +3,8%. Al tempo stesso però nell’aggiornamento del World Economic Outlook si rialza la previsione per il 2023 di 0,6 punti – rispetto alla valutazione fatta a ottobre scorso – con un Pil adesso previsto in aumento del 2,2%. Nell’anno appena concluso invece il Fondo stima che l’economia italiana abbia messo a segno unadel 6,2% dopo il -8,9% registrato nel 2020.A livello, si spiega, l’economia “entra nelin una posizione più debole del previsto” per via delle restrizioni alla mobilità imposte dalla variante Omicron eper la crescita dell’inflazione “più ...