Pensioni anticipate 2022 | prescelte | proposta Tridico | quota 41 | Opzione donna strutturale

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il confronto Governo sindacato è nel vivo, ma quanto sta emergendo non soddisfa a pieno i lavoratori che confidavano gli incontri andassero in un’altra direzione e prendessero un’altra piega, va bene pensare ai giovani, dicono i nostri lettori, ma per loro, forse, sostengono altri, più che pensare alla pensione bisognerebbe pensare all’inserimento e alle tutele nel mondo del lavoro. Giusto pensare alle donne ed alla valorizzazione del lavoro di cura, dicono all’unanimità le donne, ma doveroso, aggiungono altre, anche lasciare la possibilità di accedere all’per sempre nonostante il ricalcolo dell’assegno contributivo possa essere penalizzante, dunque far sì che questa misura divenga, giacché si tratterebbe comunque di libera scelta ed ogniporta con sè il proprio trascorso personale. ...