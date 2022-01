Pensione anticipata, buone notizie per l’Opzione Donna (Di martedì 25 gennaio 2022) La Pensione anticipata attende ancora una revisione del sistema previdenziale che il Governo ha in lista ma che non ha ancora completato Con gennaio 2022 si è dato l’addio a Quota 100, la formula sperimentale che per 3 anni ha consentito ai lavoratori dipendenti con 38 anni di contributi e 62 di età di andare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 25 gennaio 2022) Laattende ancora una revisione del sistema previdenziale che il Governo ha in lista ma che non ha ancora completato Con gennaio 2022 si è dato l’addio a Quota 100, la formula sperimentale che per 3 anni ha consentito ai lavoratori dipendenti con 38 anni di contributi e 62 di età di andare L'articolo proviene da Consumatore.com.

