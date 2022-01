Pasini (Feralpi): “Prezzi energia insostenibili per le imprese” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per l’industria manifatturiera italiana e le imprese energivore in particolare g li attuali livelli del prezzo dell’energia sono insostenibili. Dopo aver evitato di produrre negli orari di picco dei Prezzi dell’energia, il sistema produttivo rischia di andare verso una riduzione della produzione, con il pericolo di provocare a catena un rallentamento della crescita italiana. E’ l’allarme lanciato da Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi, uno dei principali produttori siderurgici in Europa, specializzato nella produzione di acciai destinati all’edilizia e ad applicazioni speciali, con 1,24 miliardi di euro di fatturato nel 2020 e oltre 1.700 dipendenti diretti. Per calmierare i Prezzi, dice Pasini all’Adnkronos, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per l’industria manifatturiera italiana e leenergivore in particolare g li attuali livelli del prezzo dell’sono. Dopo aver evitato di produrre negli orari di picco deidell’, il sistema produttivo rischia di andare verso una riduzione della produzione, con il pericolo di provocare a catena un rallentamento della crescita italiana. E’ l’allarme lanciato da Giuseppe, presidente del Gruppo, uno dei principali produttori siderurgici in Europa, specializzato nella produzione di acciai destinati all’edilizia e ad applicazioni speciali, con 1,24 miliardi di euro di fatturato nel 2020 e oltre 1.700 dipendenti diretti. Per calmierare i, diceall’Adnkronos, ...

