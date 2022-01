Partygate, Johnson sotto la lente di Scotland Yard: «Nessun passo indietro, sono pronto a collaborare» (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo scandalo del Partygate continua a fare rumore nel Regno Unito. Scotland Yard ha avviato le indagini sulle feste organizzate a Downing Street nonostante le norme anti-Covid. In una mail inviata dal premier britannico Boris Johnson il 20 maggio 2020, venivano invitate oltre cento persone per un party. Un messaggio condito dalla frase «Portatevi la bottiglia». In quel periodo il Regno Unito era in pieno lockdown, con le norme imposte dallo stesso governo che limitavano fortemente gli incontri tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti. La festa organizzata nel 2020 a Downing Street non è l’unica andata scena durante il periodo della prima ondata Covid-19. Stando a quanto spiega la polizia, sono finiti sotto la lente «un certo numero di eventi» degli ultimi ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo scandalo delcontinua a fare rumore nel Regno Unito.ha avviato le indagini sulle feste organizzate a Downing Street nonostante le norme anti-Covid. In una mail inviata dal premier britannico Borisil 20 maggio 2020, venivano invitate oltre cento persone per un party. Un messaggio condito dalla frase «Portatevi la bottiglia». In quel periodo il Regno Unito era in pieno lockdown, con le norme imposte dallo stesso governo che limitavano fortemente gli incontri tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti. La festa organizzata nel 2020 a Downing Street non è l’unica andata scena durante il periodo della prima ondata Covid-19. Stando a quanto spiega la polizia,finitila«un certo numero di eventi» degli ultimi ...

