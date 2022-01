Parco Nazionale del Cilento: 5 milioni per l’efficientamento energetico (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Avranno inizio a breve gli interventi previsti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici del Territorio, per un ammontare complessivo di circa 5,3 milioni di euro. In un lungo e articolato elenco di progetti già approvati e finanziati si concretizza l’impegno contro i cambiamenti climatici del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”. Lo ha reso noto il Presidente Tommaso Pellegrino. I lavori, oltre l’Acquario Virtuale di Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate e la sede centrale di Palazzo Mainenti di Vallo della Lucania, di proprietà dell’Ente Parco, riguarderanno gli istituti scolastici dei Comuni che si sono candidati in seguito alla pubblicazione di una manifestazione di interesse: Sicignano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Avranno inizio a breve gli interventi previsti perdegli edifici pubblici del Territorio, per un ammontare complessivo di circa 5,3di euro. In un lungo e articolato elenco di progetti già approvati e finanziati si concretizza l’impegno contro i cambiamenti climatici deldelVallo di Diano e Alburni”. Lo ha reso noto il Presidente Tommaso Pellegrino. I lavori, oltre l’Acquario Virtuale di Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate e la sede centrale di Palazzo Mainenti di Vallo della Lucania, di proprietà dell’Ente, riguarderanno gli istituti scolastici dei Comuni che si sono candidati in seguito alla pubblicazione di una manifestazione di interesse: Sicignano ...

