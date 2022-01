Parchi per il clima: il MiTE investe 9 milioni nelle foreste casentinesi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Ministero della Transizione ecologica investirà 9 milioni di euro da spendere sul territorio delle foreste casentinesi, nell’Appennino tosco-romagnolo. Lo stanziamento dei fondi, che si inserisce all’interno del programma “Parchi per il clima“, sostiene gli interventi destinati alla riduzione di CO2, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione delle loro conseguenze. Le misure previste prevedono, oltre a progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico, impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi e infrastrutture di mobilità a basso impatto e interventi di gestione forestale sostenibile. Data la vastissima area coperta dal Parco Nazionale delle foreste ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Ministero della Transizione ecologica investirà 9di euro da spendere sul territorio delle, nell’Appennino tosco-romagnolo. Lo stanziamento dei fondi, che si inserisce all’interno del programma “per il“, sostiene gli interventi destinati alla riduzione di CO2, all’adattamento ai cambiamentitici e alla mitigazione delle loro conseguenze. Le misure previste prevedono, oltre a progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico, impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi e infrastrutture di mobilità a basso impatto e interventi di gestione forestale sostenibile. Data la vastissima area coperta dal Parco Nazionale delle...

