Pallanuoto, World League femminile 2022: Setterosa travolto dalla Russia, esordio amaro per Silipo (Di martedì 25 gennaio 2022) Non buona la prima per il nuovo ct del Setterosa, Carlo Silipo. All’esordio alla guida di un’Italia rinnovata dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, arriva una brutta sconfitta contro la Russia nel girone B di World League femminile 2022 di Pallanuoto. Le vicecampionesse europee in carica, nonché quarte ai Giochi in Giappone, battono le azzurre con un agevole 11-5, condannando le nostra alla sconfitta nel primo match di questo raggruppamento. Il primo quarto è incoraggiante: le russe vanno in vantaggio con Lupinogina, ma le raggiungiamo con la solita Bianconi. Nuovo vantaggio delle nostre avversarie, ma Giustini trova il pareggio prima della rete di Rzhykova che chiude sul 3-2 il primo periodo. I guai per le azzurre ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Non buona la prima per il nuovo ct del, Carlo. All’alla guida di un’Italia rinnovata dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, arriva una brutta sconfitta contro lanel girone B didi. Le vicecampionesse europee in carica, nonché quarte ai Giochi in Giappone, battono le azzurre con un agevole 11-5, condannando le nostra alla sconfitta nel primo match di questo raggruppamento. Il primo quarto è incoraggiante: le russe vanno in vantaggio con Lupinogina, ma le raggiungiamo con la solita Bianconi. Nuovo vantaggio delle nostre avversarie, ma Giustini trova il pareggio prima della rete di Rzhykova che chiude sul 3-2 il primo periodo. I guai per le azzurre ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague: #Setterosa travolto dalla Russia, esordio amaro per Silipo - zazoomblog : LIVE – Russia-Italia: World League femminile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Russia-Italia: #World #League - 7rosaWP : RT @Coninews: Il Setterosa torna in acqua. ????? A distanza di un anno dall'eliminazione nel torneo preolimpico di Trieste, la Nazionale fe… - zazoomblog : Pallanuoto: martedì il Setterosa debutta in World League con la Russia. Silipo: “Vogliamo tornare nelle posizioni c… - ottopagine : Pallanuoto, il Setterosa di Silipo pronto all'esordio in World League #Napoli -