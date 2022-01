Pallanuoto, Russia-Italia in tv oggi: orario e diretta streaming World League femminile 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutto pronto per Russia-Italia, partita valevole per la prima giornata del girone B della World League femminile 2022 di Pallanuoto. Il Setterosa torna in acqua a Ruza ad un anno esatto dalla dolorosa mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Sfida d’esordio in World League per il Ct azzurro Carlo Silipo, che guiderà un rinnovato Setterosa contro le russe vicecampionesse d’Europa, giunte quarte ai Giochi giapponesi. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 Italiane di martedì 25 gennaio. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO, GIRONI, FORMULA E REGOLAMENTO TV E streaming – La partita sarà visibile in diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la prima giornata del girone B delladi. Il Setterosa torna in acqua a Ruza ad un anno esatto dalla dolorosa mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Sfida d’esordio inper il Ct azzurro Carlo Silipo, che guiderà un rinnovato Setterosa contro le russe vicecampionesse d’Europa, giunte quarte ai Giochi giapponesi. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00ne di martedì 25 gennaio. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO, GIRONI, FORMULA E REGOLAMENTO TV E– La partita sarà visibile in...

