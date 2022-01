Pallanuoto femminile, Russia-Italia 11-5. Sconfitta a Ruza per il Setterosa di Carlo Silipo (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizia con una Sconfitta esterna il cammino dell’Italia nella prima fase a gironi europea della World League 2022 di Pallanuoto femminile: nel match della prima giornata del Girone B, il Setterosa di Carlo Silipo perde fuori casa, a Ruza, per 11-5 contro la Russia. Le padrone di casa vanno in vantaggio durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Russia per 3-2, poi aumentano il margine arrivando a metà gara sul 5-2. Nella terza frazione purtroppo il gap si amplia ancora fino all’8-2, infine nell’ultimo quarto il Setterosa torna finalmente al gol ma è severo l’11-5 finale. Per le azzurre vanno a segno Giustini con una doppietta, Cocchiere, Picozzi (su rigore) e Bianconi, autrici di una ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizia con unaesterna il cammino dell’nella prima fase a gironi europea della World League 2022 di: nel match della prima giornata del Girone B, ildiperde fuori casa, a, per 11-5 contro la. Le padrone di casa vanno in vantaggio durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dallaper 3-2, poi aumentano il margine arrivando a metà gara sul 5-2. Nella terza frazione purtroppo il gap si amplia ancora fino all’8-2, infine nell’ultimo quarto iltorna finalmente al gol ma è severo l’11-5 finale. Per le azzurre vanno a segno Giustini con una doppietta, Cocchiere, Picozzi (su rigore) e Bianconi, autrici di una ...

