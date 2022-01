Pallanuoto | Champions League | Pro Recco-Jug Adriatic Dubrovnik 10-0 a tavolino Positivi tra i croati | che non partono per Milano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Arriva la vittoria aper 10-0 in favore della Pronella prima fase a gironi della2021-2022 di: il match dell’ottava giornata del Girone B tra la compagine italiana ed idello Jugnon si giocherà a causa delle numerosetà al Covid (con altri giocatori in quarantena) che hanno impedito ai balcanici di partire alla volta di. Alle ore 21.00 però si giocherà comunque una partita all”Aquamore Bocconi Sport Center di: la Proaffronterà una squadra All Stars allenata dal CT del Settebello, Alessandro Campagna. I giocatori che comporranno questa selezione saranno Tempesti e Mirarchi (Ortigia), ...

Teleradiopace : Pallanuoto, Champions League: lo Jug da forfait per covid. Vittoria a tavolino alla Pro Recco

Alla Bocconi la piscina è da Champions: la grande pallanuoto torna a Milano 24 Gennaio 2022... il regolamento della Len per le partite di Champions League prevede la sconfitta a tavolino per 10 ... 'Lo sport ci insegna a trasformare le difficoltà in opportunità: promuovere la pallanuoto, farla ...