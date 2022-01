Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco vince a tavolino contro i croati dello Jug Adriatic (Di martedì 25 gennaio 2022) La Pro Recco vince a tavolino contro lo Jug Adriatic . Torna la Champions League di Pallanuoto con l’ottavo turno della fase a gironi, che però non vedrà sfidarsi Pro Recco e Jug Adriatic, a causa delle molteplici positività riscontrate nella squadra croata, e successivamente posta in quarantena. La LEN ha già attribuito il 10-0 ai liguri. Ma grazie all’iniziativa della Pro Recco, questa sera alle 21, si parlerà comunque di Pallanuoto, all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano. I campioni d’Europa affronteranno una selezione di All Stars allenata dal CT del Settebello, Sandro Campagna e formata da Tempesti e Miranchi (CC Ortigia), Mezzarobba, Buljubasic, Inaba, Bego e Vrlic ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) La Prolo Jug. Torna ladicon l’ottavo turno della fase a gironi, che però non vedrà sfidarsi Proe Jug, a causa delle molteplici positività riscontrate nella squadra croata, e successivamente posta in quarantena. La LEN ha già attribuito il 10-0 ai liguri. Ma grazie all’iniziativa della Pro, questa sera alle 21, si parlerà comunque di, all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano. I campioni d’Europa affronteranno una selezione di All Stars allenata dal CT del Settebello, Sandro Campagna e formata da Tempesti e Miranchi (CC Ortigia), Mezzarobba, Buljubasic, Inaba, Bego e Vrlic ...

