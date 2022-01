Palermo, ufficiale l’addio di Almici: ceduto alla Spal a titolo definitivo (Di martedì 25 gennaio 2022) E' ufficiale il trasferimento dell'esterno classe 1993, Alberto Almici, alla Spal: il club ferrarese ha depositato il contratto in Lega Leggi su mediagol (Di martedì 25 gennaio 2022) E'il trasferimento dell'esterno classe 1993, Alberto: il club ferrarese ha depositato il contratto in Lega

Advertising

Palermofficial : Qualche scatto di #CatanzaroPalermo ?????? ?? Vota il miglior #rosanero di ieri sull’App ufficiale del #Palermo ??… - sportli26181512 : Spal, UFFICIALE: preso Almici dal Palermo: La Spal ha depositato il contratto di Alberto Almici, che arriva a titol… - NinniRap : in attesa della serie A due piccole soddisfazioni: il pareggio del Palermo e lo stoico Comore che sigla un gol in 1… - aborruso : @theiapsswalker Caro Luca, della risposta ufficiale non sono certo, ma chiedo. Qui una raccolta di layer di riferim… - emochesifa : @177ABakerStreet no no, è per un festival che si dovrebbe tenere a Palermo a luglio (però ancora non è nulla di ufficiale) -