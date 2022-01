Padre e figlio della foto simbolo della guerra in Siria arrivano in Italia per iniziare una nuova vita (Di martedì 25 gennaio 2022) Si chiamano Munzir e Mustafa i protagonisti dello scatto che ha fatto il giro del web e che è diventata simbolo del dramma Siriano. In questi giorni Padre e figlio, insieme alla mamma Zeynep e altre due piccole figlie, sono arrivati in Italia all’aeroporto Leonardo da Vinci di Ciampino (in provincia di Roma). Successivamente sono stati attesi con ansia a Siena, dove potranno iniziare una nuova vita. Siena, la famiglia Siriana ripartirà grazie alla raccolta fondi organizzata dalla città Dalla città toscana del Palio è partita di recente un’incredibile gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere 100 mila euro per consentire al piccolo Mustafa e alla sua famiglia di arrivare in Italia e ricominciare da zero. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Si chiamano Munzir e Mustafa i protagonisti dello scatto che ha fatto il giro del web e che è diventatadel drammano. In questi giorni, insieme alla mamma Zeynep e altre due piccole figlie, sono arrivati inall’aeroporto Leonardo da Vinci di Ciampino (in provincia di Roma). Successivamente sono stati attesi con ansia a Siena, dove potrannouna. Siena, la famigliana ripartirà grazie alla raccolta fondi organizzata dalla città Dalla città toscana del Palio è partita di recente un’incredibile gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere 100 mila euro per consentire al piccolo Mustafa e alla sua famiglia di arrivare ine ricominciare da zero. ...

