Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di martedì 25 gennaio 2022)Fox per, 262022. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 26? LEGGI ANCHE >> LEDIFOX DEL MESE DIFox262022: Ariete, Toro e Gemelli Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ...