Oroscopo di Paolo Fox 26 gennaio: dubbi in amore e sul lavoro questo mercoledì (Di martedì 25 gennaio 2022) Ariete – una giornata che nasce con ottime prospettive, il picco massimo sarà raggiunto il giorno 28. Sul lavoro, situazione alquanto complicata da gestire, ci sono problemi irrisolti. Toro – ancora una situazione alquanto strana per i sentimenti, cercate di prendervi del tempo. I lavoratori dipendenti vivranno un forte cambiamento nei prossimi giorni. Gemelli – meglio anticipare i tempi delle vostre decisioni, se qualcosa può rovinare il rapporto. Entro poche settimane, sul lavoro, dovrete fare qualche scelta importante. Cancro – anche oggi la Luna è assolutamente favorevole per voi, sfruttatela. Sul lavoro anche i più giovani in questi giorni potranno trovare molte opportunità.

