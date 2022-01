Organizzare l’anniversario di matrimonio con poco budget

Leggi su influencertoday

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sei alle prese con l’organizzazione del felice anniversario con la tua dolce metà? Affidarsi a dei professionisti è quasi sempre la scelta più oculata, ma con impegno e buona volontàun evento per un anniversario oin autonomia può essere un’alternativa più economica e magari con anche maggiore soddisfazione se la riuscita supera le aspettative. Sicuramente il primo scoglio da superare è quello della location, che una volta scelta rappresenta quasi la metà del lavoro, specialmente nel caso in cui ci si affidi a ristoratori e luoghi dotati di esperienza nel campo dei matrimoni. Uno fra tutti, il Relais Cascina Spiga d’Oro, divenuta ormai un must tra le spose romane e non peril giorno più felice della loro vita, è una raffinata location immersa nel parco archeologico e naturalistico di Ostia Antica, ...