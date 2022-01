Olimpiadi | Moioli nuova portabandiera Sofia Goggia | «Sono molto contenta che sia Michela»

Advertising

sportface2016 : +++Infortunio #Goggia, Michela #Moioli sarà la portabandiera dell'#Italia nella cerimonia d'apertura delle #Olimpiadi di #Pechino+++ - LaStampa : Dopo l’infortunio a Goggia, sarà Moioli la portabandiera dell’Italia a Pechino - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Olimpiadi di Pechino, Goggia rinuncia: Moioli sarà portabandiera. Mattarella: 'Tifo per Sofia' - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Pechino 2022, cambia la portabandiera: Michela #Moioli sostituisce Sofia Goggia - repubblica : Olimpiadi di Pechino, Goggia rinuncia: Moioli sarà portabandiera. Mattarella: 'Tifo per Sofia' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Moioli

ROMA - Sarà Michelala portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio prossimi. Lo ha deciso il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo averne parlato ...Dopo l'infortunio a Cortina, però, il Coni ha deciso di sostituire Sofia Goggia con Michela, campionessa dello snowboard. Pechino 2022, Mattarella a Sofia Goggia: 'Tifo per lei' 'Tifo per lei':...Michela Moioli, snowboarder bergamasca, sostituirà Sofia Goggia come portabandiera per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Giovanni Malagò, Presidente del CONI, insieme alla ...Michela Moioli sarà la portabandiera dell'Italia nella Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022. Sarà dunque la campionessa olimpica di snowboardcross a sostituire Sofia Goggia, che avrebb ...