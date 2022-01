Olimpiadi | Michela Moioli sarà la portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura

(Di martedì 25 gennaio 2022) La notizia era nell’aria (e ne avevamo scritto proprio lunedì), ma la conferma è arrivata soltanto stamattina, martedì 25 gennaio:la portacolorialleInvernali. La 25enne di Alzano Lombardo andrà infatti a sostituire l’amica Sofia Goggia, incappata in una caduta nel supergigante di Cortina d’Ampezzo che le impedirà di prendere parteprevista a Pechino il prossimo 4 febbraio. Vincitrice della medaglia d’oro nel snowboard cross a Pyoengchang 2018,era stata inizialmente destinata a svolgere il medesimo ruolo per ladi chiusura, tuttavia l’infortunio della sciatrice orobica ha costretto il presidente del Coni Giovanni Malagò a rivedere ...

sportface2016 : +++Infortunio #Goggia, Michela #Moioli sarà la portabandiera dell'#Italia nella cerimonia d'apertura delle #Olimpiadi di #Pechino+++ - francang1950 : RT @RaiNews: Michela Moioli, classe 1995, ha vinto la medaglia d'oro di snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018

Dopo l'infortunio a Cortina, però, il Coni ha deciso di sostituire Sofia Goggia conMoioli, campionessa dello snowboard. Pechino 2022, Mattarella a Sofia Goggia: 'Tifo per lei' 'Tifo per lei':...La scelta diMoioli è stata apprezzata dal Capo dello Stato che ha invitato Malagò a far giungere per il suo tramite un messaggio augurale di pronta guarigione: "Tifo per lei", ha detto ...Michela Moioli sarà la portabandiera dell'Italia nella Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022. Sarà dunque la campionessa olimpica di snowboardcross a sostituire Sofia Goggia, che avrebb ...Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha sciolto le riserve affidando a Michela Moioli il ruolo di portabandiera per l'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino.