Olimpiadi Invernali Pechino 2022 | Michela Moioli sarà la portabandiera dell’Italia al posto di Sofia Goggia

(Di martedì 25 gennaio 2022)lanella Cerimonia d’Apertura delledidunque la campionessa olimpica di snowboardcross a sostituire, che avrebbe dovuto portare lei il Tricolore, prima dell’infortunio per la caduta nel superG di Cortina, che ha messo in dubbio la partecipazione della bergamasca. Era una decisione prevedibile, anche perchèera stata indicata comenella cerimonia di chiusura. Una scelta presa dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha prima parlato con, grande amica di, e poi con il Presidente della ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma quanto è bello vedere Dorothea così in forma? ?????? Wierer vince davanti al 'suo' pubblico di Anterselva nell'ult… - SadBall : I finocchi al mercato vengono 4,20 al kg e quindi un finocchio uno di numero costa come un pacchetto da 10 di Marlb… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Ora è ufficiale, Michela Moioli raccoglie il testimone da Sofia Goggia: sarà la portabandiera alla cerimonia d'apertura #ol… - neveitalia : Ora è ufficiale, Michela Moioli raccoglie il testimone da Sofia Goggia: sarà la portabandiera alla cerimonia d'aper… - Nicola89144151 : Anticipazioni Olimpiadi Invernali sulla Rai: - il Magazine dovrebbe chiamarsi Cerchi Azzurri Domenica 6 dirette 02… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Invernali

È l'opinione largamente maggioritaria anche al Congresso degli Stati Uniti : é solo questione di tempo, forse il leader russo aspetterà davvero la conclusione dellea Pechino (20 ...Lo ha deciso il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia Goggia e col presidente della Federazione Italiana Sport, Flavio Roda, in seguito al percorso di ...25 Gennaio 2022. Sono 118 gli atleti che la delegazione italiana porterà ai Giochi invernale di Pechino 2022. Due le federazioni coinvolte, la FISI, Federazione Italiana Sport In ..."Sono molto contenta che sia stata nominata Michela - ha detto Sofia Goggia -. Mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ...