Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di Skeleton (Di martedì 25 gennaio 2022) Dal 4 al 20 febbraio si terranno le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Durante la rassegna numero 24 dei Giochi Olimpici invernali si disputeranno 109 eventi da medaglia, per un totale di 15 discipline diverse. Una di queste è lo Skeleton, uno sport invernale individuale in cui gli atleti scendono su una pista ghiacciata stando sdraiati a pancia in giù su una piccola slitta dotata di pattini. Complessivamente gareggeranno 50 atleti, 25 uomini e 25 donne, in due eventi distinti. Le gare di Skeleton saranno ospitate nella nuova pista olimpica del Yanqing National Sliding Centre, l'unica al mondo al momento che presenta un primo loop a 360 gradi, per una velocità massima che può toccare fino a 130 km/h.

