Oggi il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il centrodestra proporrà una rosa di nomi per il Quirinale. Nuovo vertice anche in casa Pd, M5S e Leu (Di martedì 25 gennaio 2022) Riprende Oggi, alle 15, la seduta per il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica (qui lo speciale della Camera – qui il video in diretta) dopo la fumata nera nella prima votazione di ieri (leggi l'articolo). Al termine dello spoglio nell'Aula di Montecitorio, le schede bianche sono state 672. In tutto i presenti e i votanti sono stati 976 rispetto ai 1.008 previsti. Il quorum necessario a eleggere il Capo dello Stato non è dunque stato raggiunto. Trentasei voti sono andati al magistrato Paolo Maddalena, mentre 16 al Presidente uscente Sergio Mattarella. Anche oggi il quorum per far scattare l'elezione del capo dello Stato sarà di 672 voti.

