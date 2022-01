Obbligo di mascherina a scuola, la Corte Suprema dello Stato di New York boccia il provvedimento (Di martedì 25 gennaio 2022) La Corte Suprema dello Stato di New York boccia l'Obbligo di mascherina imposto dal governatore Kathy Hochul nelle scuole e nei luoghi pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladi Newl'diimposto dal governatore Kathy Hochul nelle scuole e nei luoghi pubblici. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : La Corte Suprema di New York boccia l'obbligo di mascherina - #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, la Corte Suprema di New York boccia l'obbligo di mascherina #covid #kathyhochul #thomasrademaker… - ricpuglisi : Ho estrema difficoltà a capire l'obbligo di mascherina quando si è in strada da sol* - orizzontescuola : Obbligo di mascherina a scuola, la Corte Suprema dello Stato di New York boccia il provvedimento - Rosskitty77 : RT @Agenzia_Ansa: La Corte Suprema di New York boccia l'obbligo di mascherina - #ANSA -