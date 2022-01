Nuovo presidente della Repubblica, i nomi in ballo. Salvini propone Frattini a Conte (Di martedì 25 gennaio 2022) Il punto dopo la prima giornata di voto. Il leader della Lega cerca una riedizione dell'alleanza gialloverde. Perplessità sull'ex ministro degli Esteri. In caso di salita al Colle, i partiti chiedono ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il punto dopo la prima giornata di voto. Il leaderLega cerca una riedizione dell'alleanza gialloverde. Perplessità sull'ex ministro degli Esteri. In caso di salita al Colle, i partiti chiedono ...

Advertising

Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - massimobitonci : ?? Eccomi in viaggio per Roma. Oggi inizieremo a votare il nuovo Presidente della Repubblica! Voi chi vorreste com… - ItaliaViva : Il nuovo Presidente della Repubblica dovrà essere filoatlantico ed europeista, data anche la delicata situazione in… - ViteAnto : RT @Striscia: Politici, infettivologi, comici: tutti attendono con ansia il nome che uscirà dal Parlamento e che decreterà il nuovo Preside… - Socratico_ : RT @Uni91070952: E' normale che il vigente Presidente del Consiglio faccia 'UN GIRO DI CONSULTAZIONI'? Pensavo che 'un giro di consultazio… -