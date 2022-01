Nuovo lancio per il satellite italiano Cosmo-SkyMed: il genio italiano raggiungerà lo spazio a bordo di SpaceX (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora una volta l’Italia è la protagonista dei cieli e dello spazio. E’ infatti pronto il Nuovo lancio del satellite di seconda generazione di Cosmo-SkyMed, gruppo di satelliti del nostro Paese, che hanno funzioni radar e ottiche per osservare la Terra nel modo più avanzato possibile. Cosmo-SkyMed, 25/1/2022 – Computermagazine.itCosì come fatto sapere dall’agenzia spaziale italiana, l’Asi, il lancio è previsto su un razzo Falcon 9, oggetto spaziale della famiglia di SpaceX, l’agenzia di proprietà di Elon Musk. Il giorno prescelto è il 28 gennaio prossimo poco dopo le mezzanotte italiane, precisamente alle ore 00:11, e il lancio avverrà negli Stati Uniti, dalla nota base di Cape Canaveral, nello stato ... Leggi su computermagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora una volta l’Italia è la protagonista dei cieli e dello. E’ infatti pronto ildeldi seconda generazione di, gruppo di satelliti del nostro Paese, che hanno funzioni radar e ottiche per osservare la Terra nel modo più avanzato possibile., 25/1/2022 – Computermagazine.itCosì come fatto sapere dall’agenzia spaziale italiana, l’Asi, ilè previsto su un razzo Falcon 9, oggetto spaziale della famiglia di, l’agenzia di proprietà di Elon Musk. Il giorno prescelto è il 28 gennaio prossimo poco dopo le mezzanotte italiane, precisamente alle ore 00:11, e ilavverrà negli Stati Uniti, dalla nota base di Cape Canaveral, nello stato ...

