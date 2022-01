Nuova terapia per adulti con emoglobinuria parossistica notturna (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alexion Pharma Italy, parte di AstraZeneca, annuncia che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di ravulizumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (Epn) con emolisi con sintomi clinici indicativi di elevata attività della malattia, e anche per pazienti adulti clinicamente stabili dopo essere stati trattati con eculizumab per almeno gli ultimi sei mesi. Ravulizumab è il primo e unico inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione, che offre sicurezza ed efficacia comparabili a quelle di eculizumab, con infusioni ogni 8 settimane rispetto a quelle ogni 2 settimane. L’annuncio è stato al centro una conferenza stampa online promossa da Alexion Pharma Italy, per fare il punto sulle novità di trattamento e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alexion Pharma Italy, parte di AstraZeneca, annuncia che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di ravulizumab per il trattamento di pazientiaffetti da(Epn) con emolisi con sintomi clinici indicativi di elevata attività della malattia, e anche per pazienticlinicamente stabili dopo essere stati trattati con eculizumab per almeno gli ultimi sei mesi. Ravulizumab è il primo e unico inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione, che offre sicurezza ed efficacia comparabili a quelle di eculizumab, con infusioni ogni 8 settimane rispetto a quelle ogni 2 settimane. L’annuncio è stato al centro una conferenza stampa online promossa da Alexion Pharma Italy, per fare il punto sulle novità di trattamento e i ...

