'Non vi sentoooo'. La gioia di Matteo: 'Sì, sto facendo la storia' (Di martedì 25 gennaio 2022) "Non vi sento, non vi sento, non vi sentoooo". Il nuovo tormentone è già partito. Matteo Berrettini ha urlato tutta la sua emozione e la sua gioia in quelle parole rivolte al pubblico, per gran parte ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Non vi sento, non vi sento, non vi". Il nuovo tormentone è già partito.Berrettini ha urlato tutta la sua emozione e la suain quelle parole rivolte al pubblico, per gran parte ...

Advertising

GiuliniMarta : RT @1SA_GA1: #Berrettini NON VI SENTO NON VI SENTOOOO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOOO - croccantinzell : RT @1SA_GA1: #Berrettini NON VI SENTO NON VI SENTOOOO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOOO - francescofarra : Raga comunque ha urlato ‘NON SENTOOOO’ no ‘non vi sento’ abbiamo mandato in tendenza l’urlo sbagliato #Berrettini #AusOpen - LarryisthewayC : RT @fvnzioniamo: NON VI SENTOOO NON VI SENTOOOO NON VI SENTOOOOO - 1SA_GA1 : #Berrettini NON VI SENTO NON VI SENTOOOO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOOO -