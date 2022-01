“Non vi sento”: così Berrettini zittisce il pubblico francese che lo ha fischiato e insultato | VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non vi sento, non vi sento”, urlato più volte, sempre più forte, al pubblico degli Australian Open: si toglie diversi sassolini dalle scarpe, Matteo Berrettini, dopo aver battuto Gael Monfils ed essere ufficialmente entrato nella leggenda del tennis italiano come unico azzurro in semifinale a Melbourne. NON VI sento NON VI sentoOOOOOO NON VI sentoOOOOOOOOOOO#Berrettini #AO2022 #AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/1eEcRumstU — Eurosport IT (@Eurosport IT) January 25, 2022 Bersagliato di fischi e “buu” per tutta la gara, Berrettini è riuscito a prevalere di fronte a un pubblico ostile, tanto maleducato che l’arbitro è stato costretto a interrompere il match per richiamarlo e farlo allontanare. “If you don’t ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non vi, non vi”, urlato più volte, sempre più forte, aldegli Australian Open: si toglie diversi sassolini dalle scarpe, Matteo, dopo aver battuto Gael Monfils ed essere ufficialmente entrato nella leggenda del tennis italiano come unico azzurro in semifinale a Melbourne. NON VINON VIOOOOOO NON VIOOOOOOOOOOO##AO2022 #AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/1eEcRumstU — Eurosport IT (@Eurosport IT) January 25, 2022 Bersagliato di fischi e “buu” per tutta la gara,è riuscito a prevalere di fronte a unostile, tanto maleducato che l’arbitro è stato costretto a interrompere il match per richiamarlo e farlo allontanare. “If you don’t ...

Advertising

Eurosport_IT : NON VI SENTO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOO #Berrettini | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS - FBiasin : “NON SENTO”. Qui ci tira fuori proprio “il Fratelli d’Italia” che c’è in noi. - Link4Universe : Riguardo al consenso, tante frasi vogliono dire 'NO' implicitamente, specie durante il sesso: 'non mi sento a mio a… - robybenta : RT @Eurosport_IT: NON VI SENTO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOO #Berrettini | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS https://t.co… - alessan41569286 : RT @Eurosport_IT: NON VI SENTO NON VI SENTOOOOOOO NON VI SENTOOOOOOOOOOOO #Berrettini | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS https://t.co… -