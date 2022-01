Non solo vaccino. Anche al 5G europeo serve un booster (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell’Unione europea, Anche il 5G ha bisogno di un booster. È la conclusione a cui è arrivata la Corte dei conti europea che ha pubblicato la relazione speciale sul dispiegamento del nuovo standard per le reti mobili auspicando un rinnovato slancio. Gli Stati membri hanno bisogno di accelerare sotto due profili, i cui principali: tempi e sicurezza. “Gli Stati membri hanno sperimentato notevoli ritardi nell’attuazione delle rispettive reti 5G e ciò sta ostacolando il raggiungimento degli obiettivi dell’Ue in termini di accesso e copertura”, si legge. “Parallelamente, sostiene la Corte, sono necessari ulteriori sforzi per affrontare in modo coerente e concertato le questioni di sicurezza relative al dispiegamento del 5G”, recita ancora il documento. Eppure, l’occasione è ghiotta. Nel piano d’azione del 2016, la Commissione europea ha fissato al 2025 il ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell’Unione europea,il 5G ha bisogno di un. È la conclusione a cui è arrivata la Corte dei conti europea che ha pubblicato la relazione speciale sul dispiegamento del nuovo standard per le reti mobili auspicando un rinnovato slancio. Gli Stati membri hanno bisogno di accelerare sotto due profili, i cui principali: tempi e sicurezza. “Gli Stati membri hanno sperimentato notevoli ritardi nell’attuazione delle rispettive reti 5G e ciò sta ostacolando il raggiungimento degli obiettivi dell’Ue in termini di accesso e copertura”, si legge. “Parallelamente, sostiene la Corte, sono necessari ulteriori sforzi per affrontare in modo coerente e concertato le questioni di sicurezza relative al dispiegamento del 5G”, recita ancora il documento. Eppure, l’occasione è ghiotta. Nel piano d’azione del 2016, la Commissione europea ha fissato al 2025 il ...

