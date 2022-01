Non mi lasciare il finale: Daniele è coinvolto? Ultima puntata shock (Di martedì 25 gennaio 2022) Un drammatico incidente per Elena che purtroppo ha peccato di superficialità ed è andata da sola nel vecchio orfanotrofio dove a quanto pare tutto è iniziato. Elena ha trovato documenti e prove che dimostrano i collegamenti ma qualcuno ha sabotato la sua macchina: chi è stato? Lo scopriremo a quanto pare nella quarta e Ultima puntata di Non mi lasciare che andrà in onda la prossima settimana su Rai 1. Il 31 gennaio, alla vigilia del festival di Sanremo 2022, il pubblico scoprirà come stanno davvero le cose. E il promo, con le anticipazioni per l’Ultima puntata di Non mi lasciare, ha davvero sconvolto tutti. Il motivo? In una telefonata con il magistrato che da Roma segue le indagini, Elena ha scoperto che Daniele, potrebbe essere coinvolto, ma in che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Un drammatico incidente per Elena che purtroppo ha peccato di superficialità ed è andata da sola nel vecchio orfanotrofio dove a quanto pare tutto è iniziato. Elena ha trovato documenti e prove che dimostrano i collegamenti ma qualcuno ha sabotato la sua macchina: chi è stato? Lo scopriremo a quanto pare nella quarta edi Non miche andrà in onda la prossima settimana su Rai 1. Il 31 gennaio, alla vigilia del festival di Sanremo 2022, il pubblico scoprirà come stanno davvero le cose. E il promo, con le anticipazioni per l’di Non mi, ha davvero sconvolto tutti. Il motivo? In una telefonata con il magistrato che da Roma segue le indagini, Elena ha scoperto che, potrebbe essere, ma in che ...

