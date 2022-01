“Non fa un ca**o”: altro che fashion influencer, Soleil fatta a pezzi fuori dalla Casa [VIDEO] (Di martedì 25 gennaio 2022) Nuova pesantissima accusa ai danni di Soleil Sorge grande protagonista di questa edizione del GF Vip: la stoccata dall’esterno La gieffina Soleil Sorge sotto attacco (screenshot GF Vip)Soleil Sorge continua ad essere la protagonista di questa edizione del reality a causa del suo carattere. L’ex corteggiatrice è infatti al centro di numerose dinamiche: dalle liti con gli altri inquilini della Casa al triangolo con Alex Belli e la moglie Delia Duran. Una posizione molto scomoda che porta il pubblico ad accusarla spesso sia nel corso della puntata in prima serata che in settimana. Non si tratta solo di accuse in merito al suo percorso nella Casa più spiata d’Italia ma anche relative al suo privato. Nel dettaglio in queste ore dai social è arrivata una vera e propria stoccata ai suoi danni ma soprattutto ... Leggi su specialmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Nuova pesantissima accusa ai danni diSorge grande protagonista di questa edizione del GF Vip: la stoccata dall’esterno La gieffinaSorge sotto attacco (screenshot GF Vip)Sorge continua ad essere la protagonista di questa edizione del reality a causa del suo carattere. L’ex corteggiatrice è infatti al centro di numerose dinamiche: dalle liti con gli altri inquilini dellaal triangolo con Alex Belli e la moglie Delia Duran. Una posizione molto scomoda che porta il pubblico ad accusarla spesso sia nel corso della puntata in prima serata che in settimana. Non si tratta solo di accuse in merito al suo percorso nellapiù spiata d’Italia ma anche relative al suo privato. Nel dettaglio in queste ore dai social è arrivata una vera e propria stoccata ai suoi danni ma soprattutto ...

Advertising

garat_o_meter : RT @Pixty3: @LucianoCesarett @AxlGuidato ??? Le F0IA rivelano che istituzioni sanitarie/scientifiche di tutto il mondo (164!) non hanno NES… - Ilaria1605 : RT @sottonaperloro2: Riassunto dello spazio con @danielezenzola: Daniele che si lagga ogni 10 minuti 'che ha detto?' 'Non ho capito' 'Ma ch… - saretta_mcqueen : RT @Katy56928024: Io che continuo a mettere like sia a chi difende Jessica che a chi dice che ha sbagliato perché sono in balia delle onde… - Vale97B : RT @Katy56928024: Io che continuo a mettere like sia a chi difende Jessica che a chi dice che ha sbagliato perché sono in balia delle onde… - bl4nknam3 : RT @Katy56928024: Io che continuo a mettere like sia a chi difende Jessica che a chi dice che ha sbagliato perché sono in balia delle onde… -