Non dà la precedenza sulle strisce | automobilista accoltellato da pedone

Gli si è scagliato contro con un coltello a serramanico e lo ha colpito al petto. La vittima un 25enne ucraino che ieri mattina in corso Trapani poco dopo le 8 non ha rispettato la precedenza delle strisce pedonali e per questo è stato accoltellato da un uomo che stava passando, un italiano di 47 anni subito individuato e arrestato dai Carabinieri L'ucraino è stato soccorso da due sottotenenti dell'esercito italiano della scuola di applicazione ed è stato trasportato in pericolo di vita all'ospedale Maria Vittoria, poi è stato traferito all'ospedale Mauriziano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

