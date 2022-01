“Non conta solo il feto”: basta stigmatizzare l’uso di farmaci per le donne incinte (Di martedì 25 gennaio 2022) Durante la gestazione vi sono diverse condizioni legate alla gravidanza come il travaglio precoce, la ridotta crescita fetale, l’emorragia post-parto e la preeclampsia che possono essere fatali sia per le madri sia per i bambini. Una nuova campagna sta cercando di cambiare rotta. Si tratta dell’iniziativa Accelerating Innovation for Mothers (AIM), sostenuta dalla Bill and Melinda Gates Foundation che, al momento, sta lavorando per porre fine allo stigma sulla sperimentazione di farmaci sulle donne in gravidanza. L’obiettivo? Coinvolgere le donne in dolce attesa e porre fine alla loro esclusione dalle sperimentazioni, in modo da trovare farmaci salvavita per loro e i nascituri. Attualmente, infatti, sono disponibili solo due farmaci per condizioni specifiche della gravidanza e, ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 25 gennaio 2022) Durante la gestazione vi sono diverse condizioni legate alla gravidanza come il travaglio precoce, la ridotta crescita fetale, l’emorragia post-parto e la preeclampsia che possono essere fatali sia per le madri sia per i bambini. Una nuova campagna sta cercando di cambiare rotta. Si tratta dell’iniziativa Accelerating Innovation for Mothers (AIM), sostenuta dalla Bill and Melinda Gates Foundation che, al momento, sta lavorando per porre fine allo stigma sulla sperimentazione disullein gravidanza. L’obiettivo? Coinvolgere lein dolce attesa e porre fine alla loro esclusione dalle sperimentazioni, in modo da trovaresalvavita per loro e i nascituri. Attualmente, infatti, sono disponibilidueper condizioni specifiche della gravidanza e, ...

